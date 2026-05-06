Champions 2025 26 Bayern Monaco - PSG diretta Prime Video Semifinale Ritorno

Nella semifinale di ritorno della Champions League 202526, si sfidano il Bayern Monaco e il PSG. La partita sarà trasmessa in diretta su Prime Video, con orario e telecronaca disponibili per gli appassionati. La sfida si gioca dopo la prima partita e determinerà quale delle due squadre avanzerà in finale. La gara si svolge in un stadio europeo con pubblico presente.

Bayern Monaco - PSG in diretta su Prime Video orario, telecronaca e tutto sulla sfida di Champions League. L’eco del fragoroso 5-4 dell’andata non si è ancora spento, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi tattici e una certezza assoluta: il ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain non sarà una partita per cuori deboli. All’ Allianz Arena, l’aria è quella delle grandi occasioni, dove il prestigio storico del club bavarese incrocia le ambizioni dei campioni in carica parigini in un duello che mette in palio l'ultimo atto del torneo. Il dibattito che ha infiammato i giorni di vigilia...🔗 Leggi su Digital-news.it

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PSG-Bayern Monaco 5-4: gol e highlights | Champions League

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