Casalasco anche quest’anno al Plma di Amsterdam

Casalasco parteciperà anche quest’anno al Plma di Amsterdam, che si svolgerà dal 19 al 20 maggio 2026. La società, attiva nella coltivazione e trasformazione del pomodoro, esporrà i propri prodotti in questa fiera internazionale dedicata a produttori e rivenditori. L’evento si tiene ogni anno e rappresenta un punto di incontro per chi cerca novità nel settore alimentare.

Casalasco, Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, sarà presente a Plma 2026 dal 19 al 20 maggio, l’appuntamento di riferimento per produttori e rivenditori alla ricerca di nuovi prodotti, di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Anche quest'anno torna sulle tavole il "Pane di Albosaggia"