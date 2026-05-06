cachet da 550mila euro ecco chi guadagna questa cifra tra i concorrenti

Recentemente si è diffusa la notizia che una delle concorrenti di un noto reality televisivo avrebbe un cachet di 550mila euro. La cifra, comunicata da fonti non ufficiali, riguarda il compenso complessivo percepito per la partecipazione. La notizia ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli esperti di settore, in attesa di eventuali conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi.

Un’indiscrezione svela che una delle concorrenti del Grande Fratello Vip guadagnerebbe un cachet di 550mila euro. Una concorrente nella casa del Grande Fratello Vip guadagnerebbe un cachet di 550mila euro. Un’indiscrezione delle ultime ore che vede come protagonista una delle concorrenti più amate e discusse di questa edizione. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 5 maggio 2026, è stata eletta la seconda finalista di questa edizione. A vincere al televoto è stata Alessandra Mussolini, che si è aggiudicata l’arrivo in finale, insieme alla già votata Antonella Elia. L’ex europarlamentare è una delle concorrenti più amate e più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip e la sua proclamazione come finalista sta facendo discutere sul web.🔗 Leggi su Novella2000.it

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