Brescia | visite guidate ai sotterranei del Castello tra misteri segrete e prigioni

A Brescia, sono state organizzate visite guidate di circa due ore nei sotterranei del castello. Durante l'escursione, i partecipanti possono esplorare le stanze sotterranee, le prigioni e le aree segrete che si trovano sotto la struttura. Sono stati resi noti dettagli sulla storia del castello e alcune leggende legate a questo luogo. Le visite offrono l’opportunità di conoscere aspetti poco noti della fortezza.

Visita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Il Castello di Brescia non è solo quello che vedi alla luce del sole. Oltre le imponenti mura e i giardini panoramici, esiste un mondo parallelo, fatto di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali; Tesori svelati 2026; ICOM DAY 2026 a Brescia: visite guidate e laboratori per la Giornata; Anniversario della Strage di Piazza Loggia. Visite guidate ai musei Giovanni Poleni ed Enrico Bernardi, tutti gli appuntamenti a maggio 2026Due visite guidate alla mostra: ore 15 Un'avventura nel mondo dei Modelli: ponti, piante e piramidi. Evento speciale per bambini e famiglie con laboratorio. Alle ore 17 Modelli: il sapere in tre dimen ... padovaoggi.it Brescia, il Carmine (di ieri e di oggi) in una mostra fotografica diffusaVenerdì 8 maggio, alle ore 18,30 nella sede del Museo in C.da Carmine 2F, viene inaugurata Il Carmine, storie di ieri e di oggi l'esposizione di circa 400 fotografie allestite in 40 spazi del quarti ... quibrescia.it Brescia, verso i play off Corini cerca il jolly per l’attacco x.com TERRITORIO DI BRESCIA E PROVINCIA FESTA DELLA MAMMA: UN GESTO CHE VALE DI PIÙ Quest’anno scegli un regalo speciale: una gerbera colorata Un piccolo gesto che porta gioia… e sostiene una causa importante Dove trovarci: 7 M - facebook.com facebook