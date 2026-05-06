Brescia | visite guidate ai sotterranei del Castello tra misteri segrete e prigioni

A Brescia, è possibile partecipare a visite guidate di circa due ore nei sotterranei del castello. Durante l’itinerario si esplorano le aree nascoste, tra segrete, prigioni e passaggi sotterranei. Le visite permettono di conoscere dettagli sulla storia del castello e di scoprire leggende legate alla struttura. L’attività si svolge in gruppi e offre l’opportunità di vedere da vicino gli ambienti più nascosti dell’edificio storico.

Visita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Il Castello di Brescia non è solo quello che vedi alla luce del sole. Oltre le imponenti mura e i giardini panoramici, esiste un mondo parallelo, fatto di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali; Anniversario della Strage di Piazza Loggia; Il Carmine, storie di ieri e di oggi; Acque Bresciane e Touring accolgono i visitatori in luoghi eccezionali del territorio lombardo. Visite guidate ai musei Giovanni Poleni ed Enrico Bernardi, tutti gli appuntamenti a maggio 2026Due visite guidate alla mostra: ore 15 Un'avventura nel mondo dei Modelli: ponti, piante e piramidi. Evento speciale per bambini e famiglie con laboratorio. Alle ore 17 Modelli: il sapere in tre dimen ... padovaoggi.it Brescia, il Carmine (di ieri e di oggi) in una mostra fotografica diffusaVenerdì 8 maggio, alle ore 18,30 nella sede del Museo in C.da Carmine 2F, viene inaugurata Il Carmine, storie di ieri e di oggi l'esposizione di circa 400 fotografie allestite in 40 spazi del quarti ... quibrescia.it Via al bando «Cento leve», il tirocinio del Comune di Brescia x.com Jesolo, Litorale | Sculture di sabbia in piazza Brescia: pronta la 28° edizione del “museo a cielo aperto” - facebook.com facebook