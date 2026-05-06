Botticino | visita alle cave di marmo

Domenica 10 maggio 2026, alle ore 16:00, è in programma una visita guidata alle cave di marmo di Botticino, organizzata dal coordinatore del Museo del Marmo. Dopo l'escursione nel sito, sarà possibile partecipare a una degustazione di vino Botticino D. L'evento offre l'opportunità di conoscere da vicino il processo di estrazione del marmo e di assaporare un prodotto locale.

Domenica 10 maggio 2026 si terrà alle ore 16:00 la visita alle cave di marmo di Botticino a cura del coordinatore del Museo del Marmo Botticino e a seguire degustazione vino Botticino D.O.C. presso le Cantine Tognazzi.L'evento durerà 1 ora circa più la degustazione. Il ritrovo è presso la pesa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Botticino: incontri incisi. In punta di bulino al museo del marmoDomenica 10 maggio 2026 si terrà il laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni a cura di Luciano Pea.