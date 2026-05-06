BLU | Quando il Flamenco Incontra la Magia del Teatro

Uno spettacolo intitolato BLU combina il flamenco con il teatro, portando sul palco una performance che unisce danza e narrazione. La rappresentazione è diretta da due artiste, Francesca Stocchi e Lisa Colosimo, che integrano le abilità artistiche per creare un evento unico nel suo genere. Il progetto intende esplorare le possibilità di fusione tra queste due forme di espressione artistica.

Cosa: Lo spettacolo BLU, una performance unica che fonde la potenza espressiva del Flamenco con la profondità della narrazione teatrale, guidato da Francesca Stocchi e Lisa Colosimo.. Dove e Quando: All’Altrove Teatro Studio (Via Giorgio Scalia 53, Roma), sabato 9 maggio alle ore 20:00 e domenica 10 maggio alle ore 17:00.. Perché: Per vivere un’esperienza immersiva capace di smontare i cliché sul Flamenco, esplorando nuove e inaspettate sfumature emotive attraverso musica dal vivo e movimento.. La primavera romana si arricchisce di nuove vibrazioni artistiche, portando sul palcoscenico linguaggi universali che superano i confini convenzionali.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - BLU: Quando il Flamenco Incontra la Magia del Teatro Walt Disney World on a Budget MEGA Vlog | Economy Travel Day & All Star Sports | 2026 | Adam Hattan Notizie correlate La magia del "cirque danse" incanta il Teatro TonioloNuovo appuntamento da togliere letteralmente il fiato al Teatro Toniolo per la Stagione di Prosa, organizzata dal Settore Cultura del Comune di...