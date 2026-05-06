Un dirigente sportivo ha invitato la squadra a non accontentarsi e a puntare sempre al massimo, sottolineando l’importanza di migliorare la rosa. Nel frattempo, si fanno i nomi di tre giocatori suggeriti per rinforzare il centrocampo. Sul fronte europeo, il nuovo formato di competizione potrebbe modificare le strategie delle grandi squadre italiane, come Milan e Juventus, in vista delle prossime stagioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre giocatori indicati da Bergomi per il centrocampo?. Come influirà il nuovo formato europeo sulle ambizioni di Milan e Juve?. Quanto budget ha a disposizione l'Inter per il prossimo mercato estivo?. Perché la possibile cessione di Bastoni preoccupa l'ex difensore nerazzurro?.? In Breve Budget mercato stimato tra 40 e 50 milioni di euro per rinforzi estivi.. Bergomi suggerisce Koné, Rabiot o Khephren Thuram per potenziare il centrocampo.. Nico Paz indicato come profilo ideale per migliorare la capacità di dribbling.. Inter deve gestire interesse Barcellona per Bastoni valutando offerte elevate.. Beppe Bergomi ha lanciato un monito diretto a Barcellona e alle rivali nerazzurre dopo il trionfo di Cristian Chivu in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergomi: ‘Inter, non accontentatevi, rivali dovete puntare al top

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