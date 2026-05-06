Oggi è stata trasmessa una nuova puntata della soap opera americana Beautiful su Canale 5. La serie, in onda da oltre 25 anni nel primo pomeriggio, continua ad appassionare gli spettatori con le sue storie. Chi ha perso la puntata può vedere la replica in streaming, anche se al momento non sono state comunicate date o modalità precise di disponibilità.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 6 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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