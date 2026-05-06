Dopo la chiusura del bar Paradise, i titolari hanno fornito dichiarazioni in risposta alle critiche sollevate. Sono stati resi noti i verbali ufficiali riguardanti le presunte criticità nella gestione della cucina e la sicurezza delle uscite di emergenza. Le autorità hanno evidenziato alcune irregolarità riscontrate durante le ispezioni, mentre i titolari hanno commentato le accuse, spiegando le misure adottate per risolvere le problematiche segnalate.

? Cosa scoprirai Cosa dicono i verbali ufficiali sulle criticità della cucina?. Come rispondono i titolari alle accuse sulla sicurezza delle uscite?. Perché le autorità hanno contestato la potenza degli impianti a gas?. Quando potrà riaprire il locale dopo le modifiche tecniche?.? In Breve L'architetto Francesco Mattiello ha rilevato non conformità agli impianti gas del Decreto 2019.. Le uscite di emergenza non rispettavano le norme per locali con oltre 25 persone.. Vigili del Fuoco, Polizia e Finanza hanno coordinato il controllo a San Prisco.. I titolari hanno rimosso le stufe non conformi subito dopo il sopralluogo tecnico.. I titolari del Bar Paradise di San Prisco hanno pubblicato un video su Instagram per spiegare la recente chiusura del locale e annunciare l’imminente riapertura dopo le irregolarità riscontrate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bar Paradise: i titolari rispondono alle critiche dopo la chiusura

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I titolari vanno in pensione: dopo oltre 60 anni chiude lo storico bar-trattoria Primavera“Ed eccoci qui ai titoli di coda: dopo 60 anni, o forse anche più, chiude un altro locale storico”.

Una raccolta di contenuti

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Il Bar Paradise chiuso per irregolarità: Pronti a riaprire. Il VIDEO dei titolari sulle presunte fake news e cosa scrive il dirigente del comuneHAI DIFFICOLTA’ AD ABBONARTI? CLICCA E GUARDA IL VIDEO-TUTORIAL. Ecco come fare. CasertaCE a soli 2€ al mese: inchieste e articoli in ESCLUSIVA SAN PRISCO (a.c.) – Il notissimo Bar Paradise sta per ri ... casertace.net

Comunichiamo la gentile clientela che per motivi tecnici Martedì 05/05/2026 Il Nuovo Bar Paradise resterà CHIUSO (Ci facciamo più belli ) Per qualsiasi informazione o ordinazione per mercoledì mi potrete contattare 3246821293 Inoltre per le - facebook.com facebook