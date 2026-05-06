ATA 24 mesi Assistente amministrativo 1,50 punti anche per gli attestati del Dlgs 13 2013

L’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha pubblicato un’errata corrige riguardante il bando prot. ATA 24 mesi per assistente amministrativo. Nel documento si specifica che anche gli attestati del D.lgs. 132013 vengono valutati con 1,50 punti. La rettifica riguarda i criteri di valutazione dei titoli, senza modificare le altre parti del bando. La pubblicazione è disponibile sul sito ufficiale dell’ufficio.

L’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha pubblicato un’errata corrige relativa al bando prot. n. 7052 del 20 aprile 2026 per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali permanenti ATA dei profili professionali delle ex aree A e B. La correzione riguarda in particolare il profilo di Assistente amministrativo e interviene sulla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando. L’Usr segnala che, per mero errore materiale, nell’allegato A1 non era stata riportata la possibilità di riconoscere gli attestati di qualifica professionale conseguiti ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonostante tale previsione fosse già contenuta nel bando.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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