È stata annunciata la 71esima edizione dei David di Donatello, che si terrà al Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma. La serata sarà condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, una coppia per la prima volta incaricata di presentare l’evento. Sono state rese note anche le candidature e la scaletta della manifestazione, che si svolgerà nelle prossime settimane.

È tutto pronto per la 71esima edizione dei David di Donatello: a calcare il palcoscenico del Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma saranno Flavio Insinna e Bianca Balti, inedita coppia al timone della serata più prestigiosa del cinema. La scaletta dei David di Donatello. Si alza finalmente il sipario sulla cerimonia dei David di Donatello 2026: l’appuntamento, come da tradizione, è in prima serata su Rai1. La scaletta della serata è costruita sui ventisei riconoscimenti che saranno assegnati, distribuiti tra le categorie più amate e seguite, dai premi tecnici fino ai prestigiosi David Speciali. Tante le statuette che verranno assegnate, ma anche tanto spazio alla musica, agli omaggi e ai grandi ospiti che animeranno la serata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni David di Donatello 2026, scaletta, ospiti e candidature

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