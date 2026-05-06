Antibiotici in Europa una questione di sicurezza nazionale per gli Stati Membri dell’Unione

In Europa, la disponibilità di antibiotici è considerata una questione di sicurezza nazionale. Questi farmaci sono fondamentali per mantenere i sistemi sanitari funzionanti e affrontare situazioni di emergenza. La loro presenza e accessibilità sono al centro delle preoccupazioni degli Stati membri dell’Unione, che monitorano attentamente la situazione per garantire che non ci siano interruzioni nella fornitura.

(Adnkronos) – La sicurezza europea passa anche dal garantire la disponibilità di antibiotici, farmaci essenziali per la tenuta dei sistemi sanitari e per la capacità di risposta alle emergenze. Un ambito strategico che oggi mostra crescenti vulnerabilità. "Parlare oggi di antibiotici significa affrontare un tema di sicurezza nazionale. Sono farmaci salvavita, prerequisito essenziale della medicina moderna. La loro disponibilità è una condizione imprescindibile per l’operatività del sistema ospedaliero, per la prontezza nella risposta alle emergenze e per la resilienza strutturale del Servizio Sanitario. In questo contesto, l’Europa – e l’Italia in particolare – non possono più permettersi una dipendenza strutturale da catene di fornitura lunghe e vulnerabili” ha dichiarato Francesca Romana Ramundo, Amministratore Delegato di Sandoz SpA.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Gli Italiani dicono addio all’euroscetticismo. Dal sondaggio di SWG e Polling Europe emerge la richiesta di rafforzare l’Unione europea anche con piccole rinunce ai poteri degli Stati membriDavanti alle tensioni internazionali e all’inaffidabilità degli Stati Uniti di Donald Trump, gli italiani sembrano essersi messi alle spalle... Gibilterra, ok degli Stati membri all’accordo tra Unione europea e Regno UnitoRoma, 2 aprile 2026 – Gli Stati membri dell’Unione europea hanno dato il via libera all’accordo con il Regno Unito sullo status di Gibilterra,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Antibiotici In Europa: Una Questione Di Sicurezza Nazionale Per Gli Stati Membri Dell’Unione; Carenze di farmaci in Europa, report Pgeu: situazione strutturale e impatto crescente; Roma, travolta nella notte: muore 73enne a Monteverde, indagini in corso; Antibiotics.,Medical,Report,With,Composition,Of,Medicaments,-,Light,Green. Antibiotici in Europa, una questione di sicurezza nazionale per gli Stati Membri dell’UnioneLa sicurezza europea passa anche dal garantire la disponibilità di antibiotici, farmaci essenziali per la tenuta dei sistemi sanitari e per la capacità di risposta alle emergenze. Un ambito strategico ... adnkronos.com Antibiotici, da Sandoz un paper sulla sicurezza dell’approvvigionamentoUn paper di Sandoz Spa ha messo in luce la dipendenza dall’Asia e proposto misure per rafforzare l’autonomia produttiva continentale degli antibiotici. farmaciavirtuale.it Oltre 100 i delegati tra alti dirigenti Nazioni Unite e rappresentanti degli Stati membri - facebook.com facebook Oggi la Commissione europea ha pubblicato le linee guida per accompagnare gli Stati membri nella fase finale del Recovery and Resilience Facility. Siamo al lavoro, al fianco dei governi nazionali, per garantire che tutte le risorse disponibili siano utilizzat x.com