Il tribunale ha stabilito che Angelina Jolie non è obbligata a consegnare i messaggi privati scambiati con l'ex marito. I due ex coniugi sono coinvolti in una causa legale iniziata nel 2022, che riguarda una proprietà immobiliare. La disputa si concentra su questioni legate alla cantina, con le parti in causa che hanno presentato richieste e risposte davanti ai giudici. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

La tenuta di circa 500 ettari si trova in Provenza, Francia, e si compone di un grande vigneto nel quale vengono prodotte milioni di pregiate bottiglie e un resort con 35 stanze, laghetti, centro benessere e molto altro. Un paradiso acquistato dall’ex coppia nel 2008 e al centro dal 2022 di una disputa legale accesissima. Quattro anni fa Pitt ha infatti intentato una causa di 35 milioni di dollari per danni contro Jolie, per aver venduto l’intera tenuta, compresa la sua quota, nonostante un presunto accordo precedente sancisse che nessuno dei due avrebbe potuto procedere senza l'approvazione dell'altro. Angelina Jolie ha però...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angelina Jolie non è costretta a mostrare i messaggi privati scambiati con Brad Pitt: così ha deciso il tribunale

Brad Pitt & Angelina Jolie: The Search for the Past #shorts #bradpitt #angelinajolie

Notizie correlate

Leggi anche: Shiloh Jolie si dà al K-Pop (ma non come puoi pensare) la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie stupisce i fan e diventa virale

Leggi anche: Angelina Jolie e Brad Pitt, anche il figlio maggiore Maddox rinuncia al cognome del padre

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Angelina Jolie e il Met Gala 2026: l’assenza più sorprendente di sempre; La tenuta vinicola di Brad Pitt e Angelina Jolie in Provenza è al centro di una disputa legale; Il discorso della figlia di Angelina Jolie che rinnega (di nuovo) papà Brad Pitt; Zahara Jolie in lode di mamma Angelina (senza mai citare papà Brad Pitt).

Angelina Jolie non è costretta a mostrare i messaggi privati scambiati con Brad Pitt: così ha deciso il tribunaleI due ex coniugi dal 2022 sono impegnati in una battaglia legale che vede al centro la cantina Château Miraval, situata in Provenza ... vanityfair.it

Angelina Jolie attacca Brad Pitt: Andato completamente fuori dai limiti | Esplode la buferaAngelina Jolie contro Brad Pitt: nuovo atto sulla casa da oltre 100 milioni. Tornano alla carica i legali ... ilsussidiario.net

Angelina Jolie ha messo in vendita la sua enorme villa a Los Angeles. Immersa in un enorme giardino, conta 6 camere da letto e 10 bagni, il prezzo di questo piccolo angolo di paradiso - facebook.com facebook

Angelina Jolie mette in vendita la villa da quasi 30 milioni # angelinajolie tgcom24.mediaset.it/tgcom-mag/ange… x.com