Almanacco | Mercoledì 6 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 6 maggio è il 126° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 239 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di alcune personalità e si ricorda il santo del giorno. La giornata si apre con il consueto almanacco, che raccoglie fatti e curiosità legate a questa data nel corso della storia.

Mercoledì 6 maggio è il 126° giorno del calendario gregoriano. Mancano 239 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Niccolò di BariProverbio di MaggioSan Niccolò di Bari, la festa degli scolariISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1906 – Si corre in Sicilia la prima.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Mercoledì 4 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 6 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Mercoledì 6 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 6 maggio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT MERCOLEDI’ 6 MAGGIO 2026. 32 ANNI FA INAUGURATO IL TUNNEL DELLA MANICA. Almanacco | Mercoledì 6 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoAntonio Segni viene eletto quarto presidente della Repubblica Italiana con 443 voti su 854; presta giuramento l'11 maggio: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it Mercoledì 6 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoProverbio del giorno: Maggio asciutto e soleggiato, grano e frutta a buon mercato ... trevisotoday.it Buon Martedì 5 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - facebook.com facebook