A Uomini E Donne Jessica Pittari Cercava Un Uomo | Colpo Di Scena Nei mesi Successivi!

Jessica Pittari, dopo aver partecipato a Uomini e Donne, aveva deciso di allontanarsi dai riflettori. Durante il suo percorso televisivo, aveva conosciuto Marcello Messina, ma successivamente aveva scelto di interrompere ogni contatto e di mantenere un basso profilo. Nei mesi successivi, si sono verificati dei cambiamenti nella sua vita sentimentale, ma i dettagli su eventuali nuovi incontri non sono stati resi ufficiali.

Dopo una breve esperienza a Uomini e Donne e la conoscenza con Marcello Messina, Jessica Pittari aveva scelto di allontanarsi dai riflettori. Oggi però l’ex dama è tornata al centro dell’attenzione grazie alla relazione con Francesca, calciatrice che attualmente vive e gioca in Grecia. Quando arrivò nello studio di Uomini e Donne nella primavera del 2024, Jessica Pittari non passò certo inosservata. Elegante, affascinante e dal carattere deciso, la dama cuneese di origine brasiliana attirò immediatamente l’attenzione del pubblico e dei cavalieri del Trono Over. All’epoca Jessica era già mamma di un bambino di 11 anni e aveva deciso di mettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi con la speranza di trovare una persona con cui costruire qualcosa di importante.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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