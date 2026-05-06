A Gemona vidi distruzione dappertutto Mai ho dimenticato quella notte

Durante una visita a Gemona, ho osservato extensive aree di distruzione che coprivano la città. Ricordo chiaramente quella notte e l’immagine delle travi che si muovevano, che mi ha fatto pensare al passaggio di un treno, anche se la stazione si trovava a circa un chilometro di distanza. Questi dettagli sono rimasti impressi nella memoria e sono stati testimoni di quei momenti di devastazione.

“Quando vidi le travi che si muovevano pensai al passaggio del treno. Ma la stazione era distante un chilometro. strano”. Quella sera di mezzo secolo fa Vittorio era con alcuni commilitoni a cena in una taverna nel centro di Udine: era un alpino, operativo alla caserma Giovanni Di Prampero (un.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Titanic, 114 anni dopo: la notte che il mare non ha mai dimenticatoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Jon Hamm: "Essere l’uomo più sexy non conta nulla. Mad Men? C'è un momento che non ho mai dimenticato"Dal suo rapporto con la bellezza al ricordo di Mad Men, la serie che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Altri aggiornamenti Si parla di: Terremoto del Friuli, 50 anni fa: come Brescia aiutò Buja; A 50 anni dalla distruzione in Friuli | Quando l’orco uscì dalle viscere. A 50 anni dalla distruzione in Friuli: Quando l’orco uscì dalle viscereMille morti, paesi sventrati e 100mila sfollati. Ma dalla reazione forte nacque la Protezione civile italiana. Nel libro ’La notte in cui la terra tremò’ la giornalista Greta Sclaunich racconta solida ... quotidiano.net