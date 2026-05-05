Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del Tiepolo

Domenica 10 maggio si svolgerà una visita guidata al Duomo di Santa Tecla ad Este, offrendo l’opportunità di esplorare il monumento e le sue opere d’arte. Tra le attrazioni principali ci sono la pala di Giambattista Tiepolo, una figura velata di Antonio Corradini e una quadreria risalente al Seicento. L’evento permette di conoscere da vicino le opere e i dettagli storici del complesso religioso.

Un capolavoro di Giambattista Tiepolo, la particolare figura velata di Antonio Corradini e una quadreria del Seicento: domenica 10 maggio vi aspettiamo al Duomo di Santa Tecla a Este per farvi scoprire la storia e i segreti di uno dei gioielli artistici della città.Accompagnati da una storica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Pinacoteca di Brera | Famous Artworks Explained Una raccolta di contenuti Si parla di: Turismo e cultura: si apre la 5’ edizione della Bologna Cities Emilia – Romagna. Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del TiepoloUn capolavoro di Giambattista Tiepolo, la particolare figura velata di Antonio Corradini e una quadreria del Seicento: domenica 10 maggio vi aspettiamo al Duomo di Santa Tecla a Este per farvi ... padovaoggi.it Ripartono i tour guidati in Duomo. Alla scoperta di arte e storiaIl 2026 parte con un nuovo e interessante calendario di tour guidati, proposti dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Rivolti a turisti, studenti e famiglie. Non ci si stanca mai, infatti, di visitare il ... ilgiorno.it