Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Nel fine settimana, il Veneto propone diverse visite guidate dedicate alla scoperta del patrimonio storico e artistico della regione. Tra gli appuntamenti di sabato 9 maggio, un evento soci si svolge presso il Museo dell'occhiale, offrendo ai partecipanti un percorso che attraversa i secoli e mostra come l’uomo abbia sviluppato strumenti per correggere e proteggere la vista. Le iniziative si rivolgono a chi desidera approfondire aspetti specifici della storia locale.

Veneto Segreto propone nel weekend una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte!Eventi di sabato 9 maggio Evento soci: Museo dell'occhialeVisitandolo, si intraprende un percorso affascinante attraverso i secoli, alla scoperta di come l’uomo abbia imparato a correggere, proteggere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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