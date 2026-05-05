Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE | Paesanti la pareggia subito!

Nel match valido per gli ottavi di finale del campionato Under 15 202526, la partita tra le squadre di Torino e Juventus si è conclusa con un punteggio di 1-1. Dopo un inizio equilibrato, Paesanti ha segnato il gol che ha portato in parità i bianconeri. La partita ha visto diverse azioni da entrambe le parti, con momenti di pressione e reazioni rapide. La cronaca completa, con moviola e tabellino, è disponibile per approfondimenti.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 15, dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone, affronta il Torino nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15: 1-1 sintesi e moviola. 28? Ora si accende il derby, occasioni da una parte e dall’altra. Il destro di Nobile termina altissimo 25? GOL DELLA JUVE- Allara trova il corridoio giusto, Paesanti riceve e mette nel sacco all’angolino più lontano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: Paesanti la pareggia subito! Notizie correlate Torino Juventus Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Cussotto torna titolare, attacco affidato a Laruccia e PaesantiKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: Partemi pareggia i conti!Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-JuventusSeguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com