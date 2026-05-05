Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Da juventusnews24.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Football Club è una società quotata in borsa, con azioni negoziate sui mercati finanziari. Le quotazioni delle sue azioni variano nel tempo e sono accessibili tramite i principali strumenti di informazione finanziaria. La società ha una capitalizzazione di mercato che si aggiorna costantemente in base all’andamento delle azioni. Le informazioni sulle quotazioni vengono pubblicate regolarmente e sono consultabili da investitori e analisti.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni  Juventus  Football Club Spa. 1,99 EUR (-1,97%) Ore 1 7.35 del 5 maggio 202 6. Apertura 2,16 Massimo 2,038 Minimo 1,99 Capitalizz. 850,75 Mln Chiusura prec. 2,03 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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