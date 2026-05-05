Thomas Ceccon | Col nuoto o sei tipo me o non mangi Il primo anno per mamma e papà è stato difficile

Thomas Ceccon, atleta olimpico, ha condiviso alcuni ricordi dei suoi primi anni nel mondo del nuoto, spiegando che all’inizio il percorso è stato complesso e che, per la sua famiglia, i primi tempi sono stati particolarmente difficili. Nel corso di un’intervista, ha detto che il nuoto richiede una forte dedizione e che, fin da giovane, si è reso conto che per avere successo bisogna essere molto motivati.

Il campione olimpico, Ceccon, ha parlato degli inizi della carriera e di quanto sia difficile la vita di uno sportivo almeno agli inizi. "A 18 anni sono entrato nelle Fiamme Oro della Polizia e ho potuto gestirmi pagandomi l'affitto e da mangiare".🔗 Leggi su Fanpage.it

Thomas Ceccon: dico quello che penso - Ep. 31 Sportiva-Mente Podcast

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