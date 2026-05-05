A poco più di un mese dalla nascita del loro primo figlio, Gabriel, Alex Belli e Delia Duran hanno dichiarato di sentirsi “stravolti”. La coppia ha affrontato un percorso complesso prima di arrivare a questa nuova fase della vita, e le parole pronunciate testimoniano il fermento emotivo legato all’esperienza della genitorialità. La loro testimonianza arriva in un momento di grande cambiamento personale e familiare.

Diventare genitori non è sempre una passeggiata, e nel caso di Alex Belli e Delia Duran la strada verso la gravidanza è stata tutt’altro che lineare. Dietro le foto sorridenti e i toni da favola, c’è un percorso fatto di attese, tentativi e quella testardaggine tipica di chi un sogno se lo vuole prendere sul serio. Oggi però il traguardo ha un nome preciso: Gabriel. E a quanto pare non è arrivato in punta di piedi: ha ribaltato tutto, orari, energie e perfino le “coordinate” emotive della coppia. Insomma, la classica rivoluzione. ma con il pannolino incluso. Il bello è che, a sentirli parlare, questa nuova vita non è solo stanchezza e occhiaie.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Siamo stravolti..”: Alex Belli e Delia Duran, le parole poco più di un mese dopo la nascita del figlio Gabriel

ALEX BELLI porta Gabriel in trasmissione

Notizie correlate

“Siamo stravolti”. Alex Belli e Delia Duran, nuova vita dopo la nascita del figlio GabrielIl desiderio di diventare genitori può trasformarsi in un percorso lungo, fatto di attese, speranze e momenti difficili da affrontare.

Manca poco alla nascita di Gabriel, figlio di Delia Duran e Alex Belli. Le immagini del baby shower organizzato per il piccoloManca ormai davvero poco alla nascita di Gabriel, figlio di Delia Duran e Alex Belli, e i futuri genitori hanno organizzato il baby shower per il...

Panoramica sull’argomento

Delia Duran e Alex Belli presto genitori: Lo desideravamo da 4 anni/ Coppia aperta? Siamo trasparentiAlex Belli e Delia Duran raccontano la gioia della gravidanza e svelano la verità sul concetto di coppia aperta. Delia Duran e Alex Belli sono al settimo cielo. La coppia, in un’intervista rilasciata ... ilsussidiario.net

Grande Fratello, Alex Belli su Lorenzo Spolverato: Mi sento lontano da lui, siamo distanti come comportamentiUno dei grandi protagonisti della settimana edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli, ha commentato alcuni protagonisti del reality show di quest'anno, tra cui il controverso modello di Milano, ... comingsoon.it