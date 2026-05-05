Servizio di pre-scuola interrotto dal Comune Quali sono le ragioni?

Il servizio di pre-scuola presso la scuola primaria “Oreste Marchesi” è stato sospeso dal Comune, suscitando preoccupazione tra le famiglie. I consiglieri di minoranza hanno presentato un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere chiarimenti sulle ragioni di questa interruzione. La decisione ha generato incertezza tra le famiglie, che ora attendono spiegazioni ufficiali sulle motivazioni alla base di questa scelta.

"Come consiglieri di minoranza abbiamo presentato un’interrogazione in consiglio comunale per fare chiarezza su una situazione che sta creando forte incertezza tra le famiglie: la decisione di interrompere la gestione comunale del servizio di pre-scuola alla primaria “ Oreste Marchesi ". Sul tema interviene il gruppo consiliare copparese del Pd al gran completo (nella foto Enrico Bassi), che aggiunge: "Ciò che riteniamo inaccettabile è il venir meno del ruolo del Comune su un servizio essenziale per la vita quotidiana delle famiglie. Il pre-scuola non è un’attività accessoria, ma una risposta concreta a bisogni reali, che dovrebbe essere garantita dall’ente pubblico in modo stabile e organizzato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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