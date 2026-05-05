Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

In base all'articolo 4, commi 8, 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025, sono state adottate misure disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni. Di conseguenza, alcune strutture sono state designate per accogliere gli studenti coinvolti. La lista delle strutture disponibili è stata predisposta per ogni regione, garantendo così un supporto ai studenti in questa situazione.

Sanzioni disciplinari: l’ articolo 4, commi 8,8-bis e 8 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Gli Uffici Scolastici regionali hanno pubblicato un Avviso per stilare un elenco di enti, associazioni ed enti del Terzo settore idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]; Sanzioni disciplinari: ALLONTANAMENTO degli studenti dalle LEZIONI, elenchi degli enti e delle associazioni idonei per l'accoglienza. Ecco gli AVVISI degli USR (in aggiornamento); Lavori socialmente utili a scuola, la sospensione e il nuovo voto in condotta. Lavoro: trattenute disciplinari illegittime se anticipano la sanzioneLa trattenuta in busta paga a titolo di risarcimento per un danno causato dal dipendente, anche nei casi in cui è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) riferito al lavoratore, non può ... pmi.it Prof insulta uno studente, sanzione confermataHa offeso uno studente apostrofandolo come ‘cretino’. Dunque la sanzione disciplinare della censura, inflitta dal dirigente scolastico all’insegnante, è corretta o comunque proporzionata al suo ... ilrestodelcarlino.it Corriere della Sera. . Lo scorso anno scolastico aveva deciso di mettere «tre» sul registro a tre dei suoi alunni, ma con una motivazione che le è costata una sanzione disciplinare da parte del dirigente. La professoressa di matematica di un istituto superiore in - facebook.com facebook