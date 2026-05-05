Al Met Gala di New York, Romeo Beckham ha partecipato per la prima volta, alcuni anni dopo il debutto del fratello maggiore, Brooklyn. Il giovane ha sfilato sul red carpet indossando un completo elegante, attirando l’attenzione dei fotografi. La serata ha visto la presenza di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, con i fotografi impegnati a immortale le esibizioni di ospiti e partecipanti.

Nel 2024 suo fratello Brooklyn, con cui oggi i rapporti sono tesi, aveva partecipato al Met Gala insieme alla moglie Nicola Peltz. Già l’anno precedente, nel 2023, la coppia si era mostrata molto affiatata sul red carpet. I due erano presenti anche alle edizioni del 2022 e del 2021. Assenti quest’anno, hanno così lasciato campo libero a Romeo, permettendogli di vivere la sua prima esperienza sul tappeto rosso newyorkese. Non è detto, del resto, che il primogenito dei Beckham avrebbe accettato l’invito sapendo di poter incrociare il fratello. Per questo debutto, il modello ventitreenne ha scelto una sobrietà impeccabile: un completo nero firmato Burberry, strutturato da un collo importante, con camicia e cravatta in pelle.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romeo Beckham fa il suo esordio sul red carpet del Met Gala, qualche anno dopo il fratello Brooklyn

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