Rinnovabili i comitati e il Forum passano all’attacco | Silenzio colpevole sulla legge

I comitati e il Forum dedicato alle energie rinnovabili criticano il comportamento delle istituzioni locali, definendo il loro silenzio come colpevole. Secondo le associazioni, c’è una mancanza di comunicazione e di informazioni riguardo alla proposta di legge relativa alle aree idonee per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La discussione pubblica sembra essere stata trascurata, lasciando le parti coinvolte senza chiarimenti sul tema.

“Sempre più assordante il silenzio colpevole delle istituzioni ferraresi sulla proposta di legge sulle aree idonee per le energie rinnovabili”. Così dichiarano il coordinamento dei comitati ‘No biogas e no biometano’ e Forum Ferrara Partecipata, a seguito della riunione del Tavolo provinciale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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