Prove equipollenti | costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° grado

Sono stati pubblicati due video che spiegano come si costruiscono prove equipollenti destinate a studenti con disabilità nelle scuole superiori. I contenuti forniscono indicazioni pratiche e strumenti utili per creare verifiche più accessibili e rispondenti alle esigenze di tutti gli studenti. Le risorse sono rivolte a insegnanti e operatori scolastici che desiderano approfondire questo tema e migliorare la qualità delle valutazioni.

Due video dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metodo, creatività didattica e coerenza con il PEI. Questi due video nascono per rispondere a queste esigenze, offrendo ai docenti un quadro chiaro degli aspetti normativi, strategie concrete di adattamento e modalità operative per la progettazione di verifiche inclusive ed efficaci. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate🔗 Leggi su Orizzontescuola.it