Privacy domestica | il rischio hacker sulle videocamere intelligenti

Le telecamere intelligenti installate in casa sono soggette a rischi di hacking che possono portare alla trasmissione di video non protetti. Per verificare se la telecamera sta trasmettendo dati in modo sicuro, è necessario controllare le impostazioni di rete e di autorizzazione. Attivare password robuste e aggiornare regolarmente il firmware sono passi fondamentali per limitare l’accesso indesiderato degli hacker.

? Cosa scoprirai Come puoi capire se la tua telecamera sta trasmettendo video non protetti?. Quali impostazioni devi attivare subito per bloccare l'accesso agli hacker?. Perché l'indirizzo URL della tua telecamera può rivelare la tua password?. Cosa rischi se non attivi l'autenticazione a due fattori sul tuo cloud?.? In Breve Verificare la presenza del protocollo https per proteggere le credenziali via browser.. Utilizzare password complesse per il router e attivare il firewall domestico.. Impostare l'autenticazione a due fattori per proteggere gli account cloud.. Evitare le password predefinite fornite dai produttori per ogni singola telecamera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Privacy domestica: il rischio hacker sulle videocamere intelligenti The Most Insecure Devices in Your House (And How Hackers Trick Them)! Notizie correlate Sicurezza domestica: il dilemma tra controllo e privacy in casaUn quesito diretto, apparentemente semplice ma carico di interrogativi sulla sicurezza domestica, ha animato le comunicazioni digitali dell’11 aprile... Occhiali intelligenti: privacy e app per protezionel’evoluzione degli occhiali intelligenti mette in luce una trasformazione che parte dall’iconico esordio di Google Glass e arriva a soluzioni sempre...