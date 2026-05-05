Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 5 maggio 2026, il prezzo del gas all’ingrosso secondo il Punto di Scambio Virtuale (PSV) è di 0,439 euro per Smc. Questa cifra rappresenta il valore attuale del gas nel mercato all’ingrosso e consente di seguire le variazioni rispetto ai giorni precedenti. Il prezzo PSV viene aggiornato quotidianamente e riflette le condizioni di domanda e offerta nel mercato energetico italiano.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 05 Maggio 2026, è pari a 0,439 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 46,81 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con oscillazioni contenute e una tendenza leggermente rialzista negli ultimi giorni. Dopo aver toccato un minimo a fine aprile, il prezzo ha ripreso quota, tornando sopra i 46 euroMWh (0,43 euroSmc). Il mercato sembra aver trovato un equilibrio dopo la volatilità di marzo e inizio aprile, quando si sono registrati picchi superiori a 0,54 euroSmc.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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