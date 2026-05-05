Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, questa sera e domani sono in programma diverse partite di calcio trasmesse in diretta TV. La programmazione include incontri di Serie A, Serie B e del Mondiale per club. Gli appassionati potranno seguire le partite sui vari canali televisivi dedicati al calcio, con aggiornamenti sulle sfide che si disputano in diverse competizioni nazionali e internazionali. La guida fornisce le informazioni per seguire gli incontri in diretta.

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Costacurta esagera “Maradona farebbe 100 gol in 100 partite” Quando si parla di Diego Armando Maradona, i confini del possibile sembrano allargarsi. Billy Costacurta lo descrive con una valutazione che accende subito il dibattito. “Nel calcio di oggi, Mara - facebook.com facebook