Pallamano Ventimiglia | il debutto in A1 Silver di Samuele Campodoni

Nel campionato di pallamano di serie A1 Silver, un giovane giocatore ha fatto il suo debutto come portiere, passando da ruolo di movimento. La sua prima parata in questa categoria ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori, segnando un momento importante per la sua carriera. La partita si è conclusa con un intervento che ha suscitato commenti tra chi ha assistito alla sfida.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un giocatore di movimento a diventare un portiere?. Quale parata ha segnato il debutto di Samuele in Serie A1 Silver?. Perché la Pallamano Ventimiglia ha deciso di lasciarlo andare a Molteno?. Cosa dimostra l'esordio di un talento classe 2010 per il territorio?.? In Breve Samuele Campodoni nato nel 2010 ha iniziato come giocatore di movimento prima di diventare portiere. La presidente Paola Nanni ha lodato la determinazione del giovane atleta ventimigliese. La società Pallamano Ventimiglia ha ringraziato il club di Molteno per l'accoglienza ricevuta. L'esordio in A1 Silver conferma l'efficacia dei progetti formativi della zona di Ventimiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pallamano Ventimiglia: il debutto in A1 Silver di Samuele Campodoni Notizie correlate Leggi anche: In Serie A Silver per la Pallamano Chieti un punto che vale oro Leggi anche: Per il debutto a Città del Messico, Meryl Streep punta sul biondo silver