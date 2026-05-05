Oroscopo Maggio 2026 | classifica fortuna lavoro e denaro per i 12 segni

Martedì 5 maggio 2026, si apre con Mercurio in Toro che entra in comunicazione con Plutone, creando un collegamento che potrebbe influenzare gli eventi dei prossimi giorni. Questa configurazione astrologica si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti, che riguardano vari aspetti della vita quotidiana. Le energie in gioco sembrano preparare il terreno per sviluppi significativi nelle prossime ore, con effetti che potrebbero interessare vari settori.

Oggi, martedì 5 maggio 2026, è il giorno-soglia: Mercurio in Toro dialoga con Plutone e prepara il terreno per la grande svolta di domani. Tra ventiquattro ore esatte Plutone entra in cinque mesi di revisione profonda — un riallineamento sotto pelle che ti accompagna fino a metà ottobre. La Luna Piena in Scorpione di venerdì scorso ha già fatto il suo lavoro di chiarezza, e ora il mese si organizza.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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