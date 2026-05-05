Montanaro allarme nei campi | trovato un sospetto reperto bellico

Un agricoltore ha scoperto un reperto bellico sospetto nei campi situati tra via Bistolfi e viale Guarini, fermandosi immediatamente vicino alla roggia. Le autorità sono intervenute per delimitare l’area e mettere in sicurezza il luogo. Le forze dell’ordine hanno isolato la zona per effettuare i controlli e verificare la natura dell’oggetto trovato. La vicenda ha suscitato attenzione tra residenti e addetti ai lavori.

? Cosa scoprirai Cosa ha spinto l'agricoltore a fermarsi subito vicino alla roggia?. Come hanno isolato l'area tra via Bistolfi e viale Guarini?. Perché gli artificieri dell'Esercito sono stati chiamati sul posto?. Quali rischi reali nascondono i reperti nei campi di Montanaro?.? In Breve Sindaco Antonino Careri ha disposto l'immediata chiusura tra via Bistolfi e viale Guarini.. Intervento coordinato tra Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa Militare nell'area agricola.. Artificieri dell'Esercito italiano hanno rimosso il manufatto senza alcun rischio per la popolazione.. Il ritrovamento di residuati della Seconda guerra mondiale richiede protocolli di sicurezza costanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montanaro, allarme nei campi: trovato un sospetto reperto bellico Notizie correlate Pavia, cadavere di una ragazza trovato nei campi(Adnkronos) – Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato questa mattina in un campo a Cecima, in provincia di Pavia. Leggi anche: Nel cantiere del tram è stato trovato un ordigno bellico Panoramica sull’argomento Paura nei campi ma era un falso allarme. Nessun ordigno a MontanaroDopo l’intervento degli artificieri e le verifiche, escluso ogni rischio. Il Comune: Meglio un falso allarme che sottovalutare il pericolo ... giornalelavoce.it La guerra riaffiora dai campi: ordigno inesploso scoperto a Montanaro, scatta l’emergenzaUn contadino scopre il residuato bellico lungo la roggia di Chivasso: transenne, divieti e attesa degli artificieri ... giornalelavoce.it