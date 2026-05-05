Una molecola poco conosciuta, considerata difficile da individuare, rappresenta un problema ancora poco esplorato e oggetto di normative in fase di definizione. La sua presenza si rivela complessa da rilevare e identificare, rendendo necessario un approfondimento specifico. Attualmente, le regolamentazioni che ne riguardano sono in evoluzione, e molto resta da chiarire riguardo alla sua gestione e al suo impatto.

"Un problema vasto e relativamente poco noto e una normativa in itinere. Su questa molecola, decisamente ‘antipatica’, c’è ancora molto da lavorare". Valeria Mezzanotte è professoressa associata al Dipartimento di Scienze dell’Ambiente della Terra all’Università degli Studi di Milano Bicocca, titolare di Ecologia Applicata al corso di laurea triennale in Scienze Biologiche e di Valutazione di Impatto Ambientale al corso di laurea magistrale di Scienze e Tecnologie dell’ambiente e del territorio. Partiamo con un identikit del Tfa (acido trifluoroacetico). "È una molecola della ‘famiglia’ Pfas, con legami forti fra un atomo di carbonio e tre di fluoro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Molecola poco nota difficile da individuare"

Corrado Malanga La Reazione che i Libri Hanno Cancellato — Il Meccanismo Radicalico che Decide Tutto

Notizie correlate

Conservatorio commissariato, Cgil: "Concorsi poco chiari e trasparenti, situazione nota da tempo"Il sindacato: "Già da diverso tempo riceviamo segnalazioni dalle lavoratrici e dai lavoratori dell'istituto e dalla stessa Rsu di procedure non...