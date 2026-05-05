Meteo in arrivo due perturbazioni | ombrelli aperti in Romagna poi temperature fino a 25 gradi

Due perturbazioni sono in arrivo sulla regione, portando piogge e temperature più fresche. Con il cedimento dell’anticiclone sulla zona mediterranea, una depressione atlantica si sposterà verso l’Europa occidentale e il Nord Italia. La prima parte della settimana vedrà quindi impulsi di maltempo che interesseranno anche l’Emilia-Romagna, con la possibilità di ombrelli aperti e temperature che, in alcuni momenti, potranno salire fino a 25 gradi.

Con l’indebolimento dell’anticiclone alle latitudini mediterranee, una depressione atlantica ne approfitterà per allungarsi verso l’Europa occidentale e il Nord Italia, pilotando una serie di impulsi perturbati che interesseranno anche l’Emilia-Romagna nella prima parte della settimana. Una prima.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Previsioni meteo, che tempo farà a Pasquetta (con temperature fino a 25 gradi) Meteo, Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole: temperature fino a 25 gradi in tutta ItaliaPasqua e Pasquetta 2026 segnano, secondo le previsioni, un deciso cambio di passo sul fronte meteorologico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meteo Estate 2026, +2°C rispetto alla media già a Giugno, Luglio sarà il mese più Caldo. Le Proiezioni; Torna la pioggia, in arrivo due perturbazioni; Meteo Veneto. Due perturbazioni atlantiche in arrivo tra martedì e mercoledì con piogge e locali temporali. Migliora giovedì; Allerta meteo: in arrivo due impulsi atlantici con temporali e grandine, poi domenica 10 maggio nuovo peggioramento. Meteo della settimana, il caldo sta finendo: verso il 1° maggio in arrivo due perturbazioni e un crollo termicoSul fronte meteo prepariamoci a una settimana di forte instabilità, dove l'ombrello diventerà l'accessorio indispensabile e i termometri faranno un deciso ... fanpage.it Due perturbazioni atlantiche in arrivo: «Settimana di maltempo, migliora nel weekend»Le previsioni di Lorenzo Badellino (3bmeteo.com): «Due perturbazioni atlantiche in arrivo tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio porteranno piogge e locali temporali. Migliora giovedì» ... trevisotoday.it Con il meteo di oggi SONO PERFETTI! TORTINO DI ZUCCHINE CON CUORE FILANTE DI GORGONZOLA ...Continua - facebook.com facebook La giornata sarà contrassegnata da condizioni di cielo spesso coperto con precipitazioni al Centro-Nord, anche sotto forma di locale temporale specie al mattino. #meteo x.com