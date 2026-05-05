Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano le condizioni del tempo in regione Umbria. Le informazioni sono state pubblicate dalla protezione civile locale e aggiornate al 4 maggio. Le previsioni riguardano le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, fornendo dettagli sulle eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche previste.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 5 e mercoledì 6 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un'ampia saccatura di matrice atlantica sta rapidamente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Aggiornamenti e dibattiti

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Le previsioni meteo per la giornata di martedì 5 maggio 2026 #IoSeguoTgr - facebook.com facebook

#meteo #FVG Cielo coperto con piogge sparse e intermittenti da deboli a moderate, più probabili nella parte centrale della giornata. Quota neve a circa 2300 metri. Temperature massime in deciso calo. x.com