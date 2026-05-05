Marianne Costa | I Tarocchi? Una cattedrale tascabile uno strumento di osservazione di sé

Durante una visita all'Accademia Carrara di Bergamo, una madre e suo figlio si sono fermati tra le sale ammirando le opere d’arte, immersi in un’atmosfera quasi sognante. Nel corso della conversazione, si è parlato anche dei Tarocchi, descritti dalla studiosa come uno strumento di osservazione di sé, paragonato a una cattedrale tascabile. La discussione si è svolta in un contesto di curiosità e ricerca di significati nascosti.

Bergamo. Io e mio figlio passeggiamo tra i corridoi dell’ Accademia Carrara, stregati da un’atmosfera onirica, nell’inconsapevole attesa di ricevere un segno. Stiamo visitando la mostra Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna, in corso sino al prossimo 2 giugno. Probabilmente una delle rassegne di maggior successo degli ultimi anni. Mentre osserviamo il famoso mazzo Colleoni-Baglioni commissionato dai Visconti-Sforza, una voce tenue, dalla leggera inflessione francese, proviene da un altro angolo della stanza. Capiamo che non si tratta di una turista e, con molto garbo, ci avviciniamo. Il suo nome è Marianne Costa, ricercatrice, artista e autrice, insieme ad Alejandro Jodorowsky, de La Via dei Tarocchi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Marianne Costa: «Non avrei mai scelto i tarocchi, mi hanno scelto loro. Jodorowsky mi disse che non ero pronta: tornai la settimana dopo e uscì Il Carro. Ci siamo messi insieme senza volerlo»Quest’intervista a Marianne Costa è pubblicata sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 3 marzo 2026.

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