Manfredonia Questa è una vergogna che non può più essere tollerata

Nel primo giorno di maggio, a Manfredonia, si sono svolte manifestazioni di protesta per una questione che ha suscitato grande scalpore tra i cittadini. La protesta è stata accompagnata da comizi e cortei, con interventi che hanno evidenziato le preoccupazioni riguardo a una situazione ritenuta inaccettabile. Le richieste sono state rivolte alle autorità competenti, che sono state invitate a intervenire prontamente.

🛑 Manfredonia 5 maggio 2026 "Questa è una vergogna che non può più essere tollerata". Le immagini parlano chiaro: sacchi pieni di rifiuti, cartoni, plastica e materiali ingombranti lasciati senza alcun rispetto per il territorio. Un’area naturale deturpata da gesti incivili che danneggiano l’ambiente e mettono a rischio l’ecosistema. Il problema più grave, aggiunge Manzella: se questi rifiuti non vengono rimossi subito, il rischio è quello di trasformare l'area in una vera e propria discarica abusiva. L’autorità competente è stata già informata per gli interventi di bonifica e per risalire ai eventi responsabili....🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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