Dopo il pareggio contro l’Everton, la squadra di Guardiola si trova in una posizione difficile, con il titolo in bilico e meno possibilità di controllo sul proprio futuro in campionato. La situazione attuale solleva domande sulla permanenza del tecnico, anche se al momento non sono state annunciate decisioni ufficiali. La squadra si prepara a prossimi incontri cruciali, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni aggiornamento.

E adesso che succede al Manchester City? "Il messaggio è sempre lo stesso - ha detto Pep Guardiola dopo il pareggio con l'Everton che ha complicato la corsa al titolo -. Ci restano cinque partite da giocare da qui a fine stagione, sono cinque finali e dobbiamo vincerle. Non importa le difficoltà, non importa che giochiamo ogni tre giorni: dobbiamo vincere e basta". Il focus, insomma, resta sul presente, già sulla prossima partita col Brentford. Ma il fatto che il titolo non sia più nelle mani del City fa tornare in primo piano l'argomento che nessuno vuole affrontare: cosa succederà a fine stagione a Pep Guardiola? Venerdì a Manchester si era diffusa una voce: che Guardiola fosse pronto ad annunciare l'addio al City a fine stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manchester City, Guardiola ora lascia o resta? Gli scenari

EL NUEVO MANCHESTER CITY DE GUARDIOLA

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