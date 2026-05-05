Maltempo a Prato nuovamente allagato il sottopasso di Pratilia Strada chiusa verso Pistoia

A Prato si sono verificati nuovamente problemi legati al maltempo, con il sottopasso di Pratilia allagato e la strada che porta verso Pistoia chiusa al traffico. La zona, già oggetto di criticità in passato durante le piogge abbondanti, si trova nuovamente nel mirino per le difficoltà causate dalle recenti precipitazioni. La strada rimane interdetta per motivi di sicurezza, mentre i soccorsi sono intervenuti per gestire la situazione.

Prato, 5 maggio 2026 – Maltempo a Prato e nuovi problemi al sottopasso di Pratilia, finito spesso al centro delle cronache per le criticità che si verificano quando ci sono precipitazioni di una certa intensità. A causa dei temporali si è infatti allagato il piano stradale, costringendo gli addetti di Anas a chiudere il tratto alla circolazione. Accade all’altezza dell’innesto con la statale 719, in direzione Pistoia. La viabilità è garantita sulla complanare che attraversa superiormente il sottopasso stesso. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo a Prato, nuovamente allagato il sottopasso di Pratilia. Strada chiusa verso Pistoia Notizie correlate Maltempo: governo proroga stato d’emergenza per le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato, GrossetoFIRENZE – Il Consiglio dei ministri ha deliberato stamane la proroga per altri 12 mesi dello stato di emergenza in alcune province della Toscana,... Auto rimane bloccata nel sottopasso allagato di via Raiale, si temeva ci fosse qualcuno all'interno [FOTO]Minuti di apprensione la scorsa notte a Pescara per un'automobile rimasta ferma nel sottopasso allagato di via Raiale.