L’Italia sbatte contro il muro Ue | altro no sul Patto di stabilità

Il governo italiano ha presentato nuovamente richieste di maggiore flessibilità e aiuti sul Patto di stabilità, ma l’Unione Europea ha confermato il suo rifiuto. La posizione dell’UE rimane ferma, mentre il rappresentante italiano ha ribadito le proprie richieste senza ottenere risposte positive. La discussione si ripete, senza che vengano apportate modifiche alle politiche di bilancio comunitarie.

Di nuovo lo stesso copione. Il governo italiano, tramite Giancarlo Giorgetti, che chiede flessibilità e aiuti, l’Ue che dice di no. Anche all’ Eurogruppo va in onda un film già visto, con qualche piccolo passo avanti sul fronte della tassa sugli extraprofitti, che viene rilanciata da alcuni Paesi, tra cui l’Italia stessa. La richiesta proviene da Roma, ma anche da Berlino, come conferma il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbell, secondo cui si deve affrontare il “tema della tassa sugli extraprofitti”. Ma anche su questo punto, ammette il ministro di Berlino, “non ci sono maggioranze a favore a Bruxelles”. Klingbell sottolinea di essere affiancato, in questa battaglia, da Spagna e Italia, con l’obiettivo di ottenere un contributo dalle aziende che guadagnano dalla crisi energetica.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Italia sbatte contro il muro Ue: altro no sul Patto di stabilità Notizie correlate Salvini all'Ue, 'sospendere il patto di stabilità contro la crisi'L'Italia ribadisce la "necessità di dare maggiore flessibilità e spazio di manovra, anche fiscale, agli Stati Membri sospendendo il patto di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Italia sbatte contro il muro Ue: altro no sul Patto di stabilità; I Paesi Bassi contro Meloni: La risposta agli shock non può essere nuovo debito; Minori stranieri non accompagnati, ondata di arrivi. Il Comune promuove un nuovo patto e si riaccende il dibattito sull'accoglienza; Schlein Il Governo ha sbagliato tutto, in campo con alleanza unita. L’Italia sbatte contro il muro Ue: altro no sul Patto di stabilitàGiorgetti incassa un altro no sulle deroghe al Patto di stabilità. Nuova richiesta in Ue, ma non cambia nulla sulla flessibilità sull'energia. lanotiziagiornale.it Fmi, il conto della guerra per l’Italia: Da 450 a 2.270 euro a famiglia. L’allarme sugli spreadLe stime del Fondo monetario sull’impatto della crisi di Hormuz e il conflitto in Medio Oriente. Il monito ai Paesi ad alto debito: Cautela per non irritare ... repubblica.it Il ministro rinnova all’Eurogruppo la richiesta di sforare il Patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese: «Estendere le deroghe già attive per la difesa». Salvini rincara: «Andiamo da soli, ne va della sopravvivenza». - facebook.com facebook Ue, Salvini “Superare il Patto di Stabilità è questione di sopravvivenza” x.com