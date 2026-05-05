L' elisir d' amore - Dulcamara show al Teatro Nuovo
Domenica 10 maggio alle 18.30, al Teatro Nuovo di Pisa, sarà la volta del secondo spettacolo Fuori Stagione firmato FuoriOpera: “L’elisir d’amore – Dulcamara Show”, una rilettura sorprendente de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti. In questo allestimento, la regia di Massimo Marani trasforma la.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Bilet Italia. . Lo Schiaccianoci - Ferrara -Teatro Nuovo - 05.12.2026 ore 21:00 - facebook.com facebook