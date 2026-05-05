Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi le notizie principali riguardano i recenti scontri nel golfo Persico, l'appuntamento tra il presidente del Consiglio e un senatore americano, e le nuove indagini avviate sull'omicidio di una persona. Le tensioni nella regione continuano a destare attenzione, mentre le due figure politiche si sono incontrate in un contesto internazionale. Nel frattempo, le autorità stanno approfondendo gli aspetti dell'indagine in corso.

I combattimenti nel golfo Persico, l'incontro fra Meloni e Rubio, e le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco Sulla maggior parte dei giornali l’apertura è dedicata alla ripresa dei combattimenti nel golfo Persico, con l’iniziativa degli Stati Uniti per far riprendere il traffico navale nello stretto di Hormuz e i nuovi lanci di missili e droni da parte dell’Iran verso gli Emirati Arabi Uniti. Qualche giornale titola anche sui tentativi di riprendere rapporti meno tesi fra Italia e Stati Uniti dopo i contrasti dell’ultimo periodo e sull’incontro in programma venerdì a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e...🔗 Leggi su Ilpost.it

le prime pagine di oggi
© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Video RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di lunedì 4 maggio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 maggio: la rassegna stampa; Rassegna stampa di sabato 2 maggio: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi.

le prime pagine diLe prime pagine dei quotidiani sportivi: Inter, 21 di gloriaVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com

le prime pagine diRassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 30 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano Il Mattino in prima pagina oggi troviamo Ladro ai Ponti del diavolo. Tenta di ... salernonotizie.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.