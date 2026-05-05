Le prime pagine di oggi

Oggi le notizie principali riguardano i recenti scontri nel golfo Persico, l'appuntamento tra il presidente del Consiglio e un senatore americano, e le nuove indagini avviate sull'omicidio di una persona. Le tensioni nella regione continuano a destare attenzione, mentre le due figure politiche si sono incontrate in un contesto internazionale. Nel frattempo, le autorità stanno approfondendo gli aspetti dell'indagine in corso.

I combattimenti nel golfo Persico, l'incontro fra Meloni e Rubio, e le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco Sulla maggior parte dei giornali l’apertura è dedicata alla ripresa dei combattimenti nel golfo Persico, con l’iniziativa degli Stati Uniti per far riprendere il traffico navale nello stretto di Hormuz e i nuovi lanci di missili e droni da parte dell’Iran verso gli Emirati Arabi Uniti. Qualche giornale titola anche sui tentativi di riprendere rapporti meno tesi fra Italia e Stati Uniti dopo i contrasti dell’ultimo periodo e sull’incontro in programma venerdì a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di lunedì 4 maggio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 maggio: la rassegna stampa; Rassegna stampa di sabato 2 maggio: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Inter, 21 di gloriaVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 30 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano Il Mattino in prima pagina oggi troviamo Ladro ai Ponti del diavolo. Tenta di ... salernonotizie.it Le prime pagine di martedì 5 maggio 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook PRIME PAGINE | La missione di Rubio a Roma, vedrà il Papa e il governo #ANSA x.com