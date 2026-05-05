Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 5 maggio 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 5 maggio 2026, sono arrivate in edicola. Tra i titoli di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport si segnalano le principali notizie relative alle competizioni in corso, agli incontri di calcio e agli aggiornamenti sui giocatori. I quotidiani dedicano ampio spazio alle analisi delle partite recenti e agli approfondimenti sui risultati delle squadre protagoniste della stagione.

Mercato Juve, pazza idea Reijnders per il centrocampo: primi contatti per l’ex Milan! Akanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo. Le cifre dell’accordo Alisson Juve, arrivano conferme dall’Inghilterra: la volontà dei bianconeri è chiara! Le ultime sulla trattativa Sarri tuona in conferenza: «Derby alle 12.30? Chi ha fatto i calendari deve dimettersi. Io non mi presento allo stadio!» Vanoli glissa sul futuro: «Si faranno valutazioni a 360°, se finisse il mio rapporto con la Fiorentina non sarebbe un’ingiustizia» Gasperini a Sky: «Crediamo nel quarto posto ma non dipende solo da noi. Traguardo che sarebbe fantastico» Pagelle Roma Fiorentina: Hermoso e Pisilli splendono, solo i legni fermano Malen.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 5 maggio 2026 RASSEGNA STAMPA 3 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Notizie correlate Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 1 maggio 2026Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 01 maggio 2026 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 maggio: la rassegna stampa; Le prime pagine di domenica 26 aprile 2026; Rassegna stampa di sabato 2 maggio: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Vi giocate le stelle, la Roma arrivaVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 1° maggioStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano Il Mattino in prima pagina oggi troviamo Quando il lavoro è a rischio. Fonderie, ... salernonotizie.it Le prime pagine di oggi x.com Le prime pagine di martedì 5 maggio 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook