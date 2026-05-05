Un medico chirurgo vascolare è stato arrestato dopo aver inseguito in auto la moglie e il figlio. L’uomo, già noto per comportamenti violenti e recidivi, è stato portato in carcere. L’episodio ha avuto luogo in un contesto di tensione familiare, con la polizia intervenuta per mettere fine alla situazione. L’indagine è ancora in corso per chiarire le motivazioni dietro il gesto e le eventuali responsabilità.

Manesco, egocentrico e, soprattutto, recidivo. Un chirurgo vascolare dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana, è stato arrestato nei giorni scorsi per avere ripetutamente violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie e a uno dei suoi figli, tuttora minorenne, nonostante avesse l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il professionista è stato dunque rinchiuso nel carcere Don Bosco di Pisa, a seguito dell’aggravamento della misura cautelare cui era già sottoposto da tempo. Il medico ha tentato di giustificarsi con i poliziotti che quel mancato rispetto delle disposizioni preventive (ha il divieto di avvicinarsi ai...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insegue in auto moglie e figlio. Finisce in carcere un medico

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