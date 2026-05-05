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Martedì 5 maggio 2026, sulla prima pagina de Il Tempo, viene pubblicata una vignetta di Osho. Nel frattempo, si segnala che la deputata Marianna Madia ha lasciato il gruppo parlamentare del Partito Democratico per aderire a Italia Viva. Questa decisione ha suscitato reazioni all’interno dello stato maggiore del Pd, preoccupato per le conseguenze delle scelte di Madia. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni o alle modalità del passaggio.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 5 maggio 2026. L’ultima impresa di Matteo Renzi innervosisce lo stato maggiore del Pd: la deputata Marianna Madia lascia la Casa madre e trasloca nel gruppo di Italia Viva. Un abbandono che è frutto del lungo lavorio dietro le quinte del fu rottamatore: mettere in piedi la quarta gamba del campo largo (Casa Riformista), quella in grado di alterare il piano di Elly Schlein. Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #iltempodioshø