Il rimpasto di Giunta è al centro dell'attenzione, con particolare attenzione alla recente nomina di Ceccarelli. La scelta ha suscitato reazioni tra i membri dell’amministrazione e i cittadini. Nel mentre, la città vive il periodo di festa più atteso dell’anno, ma le discussioni politiche continuano a dominare le pagine locali. La questione della composizione della Giunta rimane uno dei temi principali del momento, senza che si siano ancora chiariti tutti gli aspetti delle nomine.

Nonostante la febbre ceraiola che infiamma la città, entrata nel momento più bello dell’anno, la politica continua a mantenere un posto centrale nel dibattito cittadino. L’ultima novità, che sta ancora facendo discutere a livello politico, è il nuovo assetto di giunta presentato dal sindaco Vittorio Fiorucci nel corso dell’ultimo consiglio comunale: il primo cittadino ha dichiarato che manterrà per sé le deleghe ai servizi sociali e all’istruzione precedentemente in mano alla dimissionaria Lucia Rughi e ha anche comunicato il prossimo nuovo ingresso in giunta, quello del presidente di Gubbio Civica Enrico Ceccarelli, che prenderà le deleghe di cura e manutenzione territorio, servizi cimiteriali, Urp e protocollo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rimpasto di Giunta tiene banco. Fa discutere la nomina di Ceccarelli

Notizie correlate

Rimpasto di giunta a Piombino, Ferrari nomina due nuovi assessori: alla Sicurezza arriva un ex generale dei carabinieriNeppure un mese fa il terremoto nella maggioranza, quando la lista civica Lavoro&Ambiente comunicò la frattura ormai insanabile con le politiche...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Regione, Schifani alle prese col rimpasto di Giunta: Le deleghe non si toccano; Rimpasto governo in Sicilia passa da scelta FdI su assessore imputata; Il rimpasto si è inacidito; Busto, all’improvviso il rimpasto di giunta: fuori Albani (Lega), dentro Cozzi (FdI).

Il rimpasto della giunta. Il ruolo di vicesindaco passa da Chelli a ZucconiUfficiale anche la riassegnazione delle deleghe da un assessore all’altro. A Bini assegnate le attività produttive, l’urbanistica passa a Silvestri. lanazione.it

Il rimpasto di giunta alla Regione, parla Elisa Ingala: metterò a disposizione le mie competenze. Il video«Sicuramente per me sarà un’esperienza immensa. Spero di mettere a disposizione tutte le mie competenze, la mia voglia di lavorare l’ho sempre avuta. È ... gds.it

La giunta capitolina ha approvato una memoria per delineare i prossimi passi per restituire alla cittadinanza l'immobile - facebook.com facebook

Giunta Lazio, approvato rendiconto generale 2025, avanzo positivo di 321,8 milioni di euro x.com