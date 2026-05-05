Il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, è stato aggiornato a oggi, 5 maggio 2026, e si aggira attualmente a 0,1449 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta il valore giornaliero del mercato dell’energia in Italia e può variare nel corso della giornata in base all’andamento delle quotazioni. Le variazioni orarie del prezzo sono monitorate regolarmente da operatori e autorità di settore.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 5 Maggio 2026, si attesta a 0,1449 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (4 Maggio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1264 €kWh (alle ore 3) mentre il massimo ha raggiunto 0,1738 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (tra le 3 e le 6), mentre le più costose si sono concentrate tra le 8 e le 10 e nelle ore serali tra le 19 e le 22. Questo andamento evidenzia come la gestione dei consumi possa incidere significativamente sulla spesa energetica, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al PUN.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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