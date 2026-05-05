Il 2 maggio è deceduto il campione paralimpico. I funerali si sono svolti a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, con un applauso finale dedicato alla memoria dell’atleta. Alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici e rappresentanti del mondo sportivo, e si sono condivisi momenti di commozione. L’evento ha suscitato emozioni tra coloro che hanno assistito, tra cui la campionessa paralimpica e altri noti atleti italiani.

P adova, 5 mag. (askanews) – Un applauso commosso per Alex Zanardi, il campione morto il 2 maggio, al termine dei funerali celebrati a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Da Bebe Vio a Giusy Versace, da Alberto Tomba ai ragazzi di Obiettivo3, l’associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike: il mondo dello sport, e non solo, si è riunito per l’ultimo addio a Zanardi. Leggi anche › Alex Zanardi, 55 anni tra l’abbraccio della sua famiglia e dei numerosissimi fan Presenti anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente della Fia, Stefano Domenicali, l’ex presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli. Centinaia di persone, nonostante la pioggia, si sono radunate davanti alla Basilica per dare l’ultimo saluto al campione paralimpico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il dolore di Bebe Vio, Alberto Tomba e dell’Italia intera per l’ultimo saluto al campione paralimpico

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